Вице-премьер Чернышенко осудил МОК за условия для возвращения атлетов РФ

"Выдвинутые МОК условия и критерии для возвращения российских спортсменов на международные старты – дискриминационные, они нарушают не только права атлетов, но и сами олимпийские принципы, зафиксированные в резолюции ООН и Олимпийской хартии. В угоду политическим амбициям заставляют наших спортсменов отказаться по сути от Родины. Что это, если не политическое давление?" - сказал вице-премьер РФ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах. В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.