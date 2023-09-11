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Вице-премьер Чернышенко осудил МОК за условия для возвращения российских атлетов

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за выдвинутые условия для возвращения россиян на международные соревнования. Своим мнением он поделился с kp.ru.

Вице-премьер Чернышенко осудил МОК за условия для возвращения атлетов РФ
© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

"Выдвинутые МОК условия и критерии для возвращения российских спортсменов на международные старты – дискриминационные, они нарушают не только права атлетов, но и сами олимпийские принципы, зафиксированные в резолюции ООН и Олимпийской хартии. В угоду политическим амбициям заставляют наших спортсменов отказаться по сути от Родины. Что это, если не политическое давление?" - сказал вице-премьер РФ.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах. В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.

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