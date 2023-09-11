Левитин: МОК оказывает давление на Олимпийский совет Азии

"Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК. Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет", - сказал Левитин.



"Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам. Это еще больше подчеркивает все проблемы. Печально, это уже чистая политика, а не спорт, но президент, Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ делают все, чтобы наши спортсмены всегда были при деле, делается все для проведения соревнований в России и приглашения иностранных друзей в нашу страну", - добавил помощник президента РФ.