$97.92-0.27104.89-0.39

Министр спорта Матыцин высказался о смене гражданства российскими атлетами

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что никак не может назвать ущербом тот факт, что некоторые отечественные атлеты меняют свое гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин высказался о смене гражданства российскими атлетами
© РИА Новости

«Ущербом это я никак назвать не могу. Здесь важная задача создать условия, при которых спортсмены были бы заинтересованы продолжать карьеру здесь», — сказал Матыцин.

Он отметил, что подобных спортсменов немного.

6 сентября заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии ведомства рассказал, что 55 атлетов по олимпийским видам спорта из России сменили гражданство.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.

1
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости