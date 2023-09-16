Акробатка Первова выложила фото в рубашке на голое тело

Российская акробатка Виктория Первова в своих социальных сетях опубликовала новую фотографию. На ней спортсменка предстала перед подписчиками в необычном образе, надев черную рубашку и высокие ботфорты на голое дело. Взгляд Первовой направлен в правую сторону, правая нога расположена на барном стуле.

25-летняя акробатка родилась в Санкт-Петербурге и имеет звание мастера спорта, в настоящее время она завершила профессиональную карьеру.

На вопрос подписчика в Instagram о том, какие качества она считает самыми сексуальными у мужчин, Первова назвала уверенность в себе, чувство юмора, интеллект, внимательность к мелочам и усилия. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.