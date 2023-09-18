Ингебригтсен установил рекорд Европы в беге на 3000 метров

Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира на 5000 метров, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен установил рекорд Европы в беге на 3000 м, одержав победу в забеге во второй день последнего, 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023, который проходит в Юджине (США). Ингебригтсен показал результат 7:23.63.