Российская легкоатлетка Макаренко опубликовала фотографию с пляжа

"Я уже шесть лет не выступала нигде, кроме как на России. очень жалею, что рядом не было человека, который бы меня подтолкнул уже на тот момент что-то изменить. Паспорт? Да. Грустные глаза? У меня такие глаза уже на протяжении шести лет. Не хочу плакать. Я просто устала", — сказала Макаренко.