Поздняков: Юристы занимаются решением WADA о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства признать Российское антидопинговое агентство несоответствующим антидопинговому кодексу.
В пятницу WADA выступила с заявлением о том, что РУСАДА не выполнило требования, которые были необходимы для восстановления статуса. Это повлечет за собой новый запрет для спортсменов из России выступать под флагом страны.
У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых условиях восстановления для того, чтобы оспорить этот вердикт.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что юристы уже занимаются принятым WADA решением.
"Наши юристы сейчас занимаются вынесенным решением. По итогам консультации с ними мы сможем как то комментировать", - приводит его слова "Матч ТВ".
В WADA заявили, что в российское законодательство не полностью интегрирован антидопинговый кодекс.