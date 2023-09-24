Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне

Ассефа обновила мировой рекорд, принадлежавший кенийке Бриджид Косгеи и державшийся с 2019 года. Тогда Косгеи на забеге в Чикаго пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

Марафон в Берлине проводится с 1974 года в последнее воскресенье сентября, он входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке.