Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России

Благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой приостановил работу в России, сообщили РИА Новости. Фонд зарегистрирован в Волгограде и до сих пор числится действующим в ЕГРЮЛ, однако не проводит финансовых операций.

© Спорт день за днем

Фонд был открыт в 2013 году. За благотворительную деятельность Исинбаева получила премию «Монте-Карло. Лучшая женщина 2018 года».

В июне Исинбаева в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором назвала «номинальным» звание майора, которое ей было присвоено в 2015 году. Это связано с тем, что бывшая спортсменка выступала за ЦСКА, однако не состояла на службе в Вооруженных силах РФ.