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Легкоатлетка Полина Кнороз номинирована на премию «Гордость России»

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз утверждена президиумом Всероссийской федерации лёгкой атлетики в качестве номинантки на национальную премию в области физической культуры и спорта «Гордость России» в номинации «Спортсменка года».

Легкоатлетка Полина Кнороз номинирована на премию «Гордость России»
© РИА Новости

В номинации «Спортсмен года» президиумом ВФЛА номинирован чемпион России в беге на 200 метров 19-летний спринтер Константин Крылов. В 2023 году он установил три национальных рекорда в своей возрастной категории (до 20 лет).

В номинации «Тренер года» Всероссийская федерация лёгкой атлетики утвердила кандидатуру Владимира Ильича Шульгина, наставника Полины Кнороз и Тимура Моргунова. В активе воспитанников Шульгина победы на чемпионате России, Кубке и других значимых легкоатлетических соревнованиях.

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