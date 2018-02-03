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Феттель: отказ от грид-гёрлз — нелепость
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Феттель заявил, что отказ от грид-гёрлз нелепость 

Чемпионат.com 3 февраля 2018
Фото: Reuters
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подверг критике решение руководства Формулы-1 отказаться от практики сотрудничества с грид-гёрлз. По мнению немца эта традиция чемпионата принадлежит к той, которую не следовало нарушать.
«Это нелепо. Я думаю, что некоторые вещи не должны меняться, и это именно одна из таких вещей. Это хорошая традиция и мы не должны её ломать», — приводит слова немца Kolner Express.
Ранее с критикой решения, принятого боссами Формулы-1, выступили экс-глава чемпионата Берни Экклстоун и неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда.
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