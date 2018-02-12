Команда «Формулы-1» «Ред Булл» назвала дату презентации нового болида

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" одной из последних назвала дату презентации своего болида на новый сезон, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".

Болид "Ред Булл" будет представлен в понедельник, 19 февраля.