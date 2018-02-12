«Ред Булл» назвала дату презентации нового болида

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" одной из последних назвала дату презентации своего болида на новый сезон, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".
Болид "Ред Булл" будет представлен в понедельник, 19 февраля.
Ранее стало известно, что первой "конюшней", которая покажет свою машину на предстоящий чемпионат, станет "Уильямс" — 15 февраля. Также официально подтверждено, что презентации болидов "Рено" и "Заубера" пройдут 20 февраля, "Мерседеса" и "Феррари" — 22 февраля. На следующий день свой болид покажет "Макларен", 26 февраля — "Торо Россо". Официального подтверждения даты презентации не было только от "Форс Индии" (по данным СМИ, она состоится 25 февраля) и "Хааса".