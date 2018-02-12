Ещё
«Ред Булл» назвала дату презентации нового болида
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» назвала дату презентации нового болида 

Р-Спорт 12 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" одной из последних назвала дату презентации своего болида на новый сезон, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".
Болид "Ред Булл" будет представлен в понедельник, 19 февраля.
Ранее стало известно, что первой "конюшней", которая покажет свою машину на предстоящий чемпионат, станет "Уильямс" — 15 февраля. Также официально подтверждено, что презентации болидов "Рено" и "Заубера" пройдут 20 февраля, "Мерседеса" и "Феррари" — 22 февраля. На следующий день свой болид покажет "Макларен", 26 февраля — "Торо Россо". Официального подтверждения даты презентации не было только от "Форс Индии" (по данным СМИ, она состоится 25 февраля) и "Хааса".
Р-Спорт: последние новости
Футболист "Зенита" Кокорин успешно прооперирован, восстановление займет 4-5 месяцев Столкновения фанатов произошли перед игрой 1/8 финала Лиги Европы "Лион" - ЦСКА Зайнуллина выиграла бронзу в лыжном спринте среди сидячих на Паралимпиаде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение