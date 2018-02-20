«Рено» представила болид на сезон-2018

Новая машина получила индекс R. S. 18. Ливрея болида окрашена в чёрно-жёлтые цвета. В минувшем сезоне команда из Энстоуна заняла шестое место в общем зачёте, набрав 57 очков. При этом в ходе сезона за «Рено» успели выступить три пилота.
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Нико Хюлькенберг провёл в составе команды весь сезон, а Карлос Сайнс заменил Джолиона Палмера в ходе чемпионата. В 2018 году немец и испанец продолжат выступления в «Рено».
Ladies & gentlemen… Meet our 2018 challenger, the @RenaultSportF1 R. S.18! #LaRS18IsComing #RS18 #RSspirit pic.twitter.com/ELdwrD6wNe— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 20 февраля 2018 г.