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«Рено» представила болид на сезон-2018
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Команда Формулы-1 «Рено» представила болид на сезон-2018 

Чемпионат.com 20 февраля 2018
Фото: www.championat.com
Новая машина получила индекс R. S. 18. Ливрея болида окрашена в чёрно-жёлтые цвета. В минувшем сезоне команда из Энстоуна заняла шестое место в общем зачёте, набрав 57 очков. При этом в ходе сезона за «Рено» успели выступить три пилота.
www.championat.com
Нико Хюлькенберг провёл в составе команды весь сезон, а Карлос Сайнс заменил Джолиона Палмера в ходе чемпионата. В 2018 году немец и испанец продолжат выступления в «Рено».
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