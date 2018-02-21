Мазепин первым сядет за руль нового болида «Форс Индия» 

Индийская команда Формулы-1 «Форс Индия» обнародовала график работы своих пилотов в первой части официальных предсезонных тестов в Барселоне.
Первым за руль сядет пилот по развитию россиянин Никита Мазепин, который отработает весь понедельник. На следующий день сядет француз Эстебан Окон, в среду будет работать мексиканец Серхио Перес, а в четверг машину станет тестировать резервный пилот «Форс Индия» канадец Николас Латифи.
Презентация машины состоится утром 26 февраля перед началом первого дня тестов.