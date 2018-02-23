«Макларен» представил новый оранжево-синий болид MCL33

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила новую машину для сезона 2018 года — болид MCL33 стал первым автомобилем команды с силовой установкой «Рено» , на которую команда перешла после трёх лет сотрудничества с «Хондой».

Также у машины полностью изменился дизайн. Основным цветом болида стал классический для «Макларена» оранжевый оттенок, который в 2018 году дополнен элементами контрастного синего цвета.

Посмотреть видеоролик с новым болидом «Макларена» можно на официальной странице команды в «Твиттере».