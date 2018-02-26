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Сироткин стал 13-м в первый день тестов «Формулы-1»
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Сироткин стал 13-м в первый день тестов «Формулы-1», не проехав ни одного быстрого круга 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал последнее, 13-е время в первый день предсезонных тестов в испанской Барселоне.
22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1", сел за руль "Уильямса" во второй половине дня, сменив партнера по команде канадца Лэнса Стролла. Россиянин проехал по трассе 27 кругов, но ни один из них не был боевым — пилот в основном выполнял технические задания, а под конец сессии пошел дождь.
Лучший круг Сироткин проехал со временем 1 минута 44,148 секунды, он уступил победителю дня австралийцу Даниэлю Риккьярдо из "Ред Булл" (1.20,179, 103 круга) 23,969 секунды. Стролл показал девятое время (+2,273), проехав 46 кругов. Второе время в первый день показал финн Валттери Боттас из "Мерседеса" (+0,170, 58 кругов), третьим стал его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари" (+0,327, 80). Российский гонщик программы развития "Форс Индия" Никита Мазепин показал 12-е время (+5,449, 22).
Во вторник в первой половине дня в "Уильямсе" будет работать Сироткин, во второй — резервный пилот команды поляк Роберт Кубица. Тесты завершатся 1 марта.
Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).
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