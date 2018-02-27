Перес показал дизайн шлема на сезон-2018

Мексиканский гонщик индийской команды Формулы-1 «Форс Индия» Серхио Перес показал дизайн своего шлема на сезон-2018. Шлем выполнен преимущественно в розовом цвете спонсора команды, а также имеет элементы белого и тёмно-синего цветов.

«Что думаете о моём новом шлеме? Мне очень нравится, спасибо дизайнерам и всем моим спонсорам! Впереди ещё один большой год», — написал Перес в своём «твиттере».

Посмотреть видеоролик с дизайном нового шлема можно на официальной странице мексиканского гонщика в «Твиттере».