Никита Мазепин: Из-за проблем с сенсором не смогли проехать столько, сколько планировали 

«Я был на холодных шинах на втором круге. Я немного выехал на гравий задними шинами, так что ничего серьезного. У нас были проблемы с сенсором, что не дало нам возможности проехать столько, сколько мы хотели утром. Да и погода не помогла.
Тем не менее, это был хороший день. Не столь продуктивный, если говорить о количестве кругов, но это все равно лучше, чем ничего. Мы успели кое-что сделать», — приводит слова Мазепина Motorsport.com.
Напомним, лучшее время в первый день тестов показал пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо, вторым стал Вальтерри Боттас («Мерседес»), третьим — Кими Райкконен («Феррари»). Российский гонщик «Уильямс» Сергей Сироткин показал 13-е время, а Никита Мазепин расположился строчкой выше.