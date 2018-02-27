Никита Мазепин: Из-за проблем с сенсором не смогли проехать столько, сколько планировали

«Я был на холодных шинах на втором круге. Я немного выехал на гравий задними шинами, так что ничего серьезного. У нас были проблемы с сенсором, что не дало нам возможности проехать столько, сколько мы хотели утром. Да и погода не помогла.