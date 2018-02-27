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Никита Мазепин: Из-за проблем с сенсором не смогли проехать столько, сколько планировали
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Никита Мазепин: Из-за проблем с сенсором не смогли проехать столько, сколько планировали 

Советский спорт 27 февраля 2018
Фото: autosport.com.ru
«Я был на холодных шинах на втором круге. Я немного выехал на гравий задними шинами, так что ничего серьезного. У нас были проблемы с сенсором, что не дало нам возможности проехать столько, сколько мы хотели утром. Да и погода не помогла.
Тем не менее, это был хороший день. Не столь продуктивный, если говорить о количестве кругов, но это все равно лучше, чем ничего. Мы успели кое-что сделать», — приводит слова Мазепина Motorsport.com.
Напомним, лучшее время в первый день тестов показал пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо, вторым стал Вальтерри Боттас («Мерседес»), третьим — Кими Райкконен («Феррари»). Российский гонщик «Уильямс» Сергей Сироткин показал 13-е время, а Никита Мазепин расположился строчкой выше.
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