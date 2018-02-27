Сироткин оценил первый день тестов «Формулы-1» 

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин поделился впечатлениями от первого тестового дня. Слова спортсмена приводит autosport.com.ru.
"Сегодня, к сожалению, было очень холодно и дождливо. Мы весь день пытались выжать максимум из сложившихся обстоятельств, но погода была слишком сурова. Кое-что опробовали на протяжении дня, но в таких условиях новое гладкое дорожное полотно только усугубляло ситуацию.
Из-за погоды мы не смогли до конца оценить потенциал новой машины. Я пытался сделать все возможное, но и разбить машину в первый же день не хотелось. Впереди еще семь дней тестов, времени для работы достаточно", — сказал Сироткин.