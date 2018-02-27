Бывший пилот «Рено» Джолион Палмер высказался о новичке «Уильямса» и своем бывшем партнере по «Рено» Сергее Сироткине.
«Я думаю, его многие недооценивают, — приводит Motorsport.com слова британца. — Он был резервным пилотом у нас в «Рено» в прошлом году, и он очень умный парень. Он много работает.
Если честно, я думаю, «Уильямс» может ждать трудный сезон, но мне кажется, что Сергей очень хорошо справится со своей работой».
Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний российский гонщик дебютирует в Формуле-1.
Добавим, что в прошлом сезоне Палмер выступал за «Рено», где Сироткин был резервным пилотом.