Джолион Палмер: Сироткин — очень умный парень, его многие недооценивают

«Я думаю, его многие недооценивают, — приводит Motorsport.com слова британца. — Он был резервным пилотом у нас в «Рено» в прошлом году, и он очень умный парень. Он много работает.

Если честно, я думаю, «Уильямс» может ждать трудный сезон, но мне кажется, что Сергей очень хорошо справится со своей работой».

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний российский гонщик дебютирует в Формуле-1.

Добавим, что в прошлом сезоне Палмер выступал за «Рено», где Сироткин был резервным пилотом.