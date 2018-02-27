Кубица заменит Сироткина на трех первых пятничных тренировках сезона

— Роберт проедет три тренировки, и он будет пилотировать машину Сергея, — сказала Клэр Уильямс. — Роберт очень старался вернуться после своей аварии и тот факт, что он смог вернуться — в том виде, как мы видим сейчас — впечатлило всех, включая нас.

У него в этом году будет важная роль в команде. У нас есть два молодых пилота и есть Роберт, опытный гонщик, что крайне для нас важно. В этом году мы сфокусированы на наших двух боевых пилотах — Лэнсе и Сергее. И мы думаем о следующем сезоне, но какой будет ситуация, мы увидим позже.

Напомним, что Сироткин дебютирует в качестве боевого пилота «Формулы-1» в грядущем сезоне.