Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат во второй день предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Барселоне Четырёхкратный чемпион мира, в общей сложности проехал по трассе «Барселона-Каталунья» 98 кругов, что является лучшим показателем среди всех участников второго тестового дня. Свой лучший круг Феттель преодолел за 1 минут 19,673 секунды.
Второе время у финского пилот «Мерседес» Валттери Боттаса. Третий результат в активе бельгийского гонщика «Макларен» Стоффеля Вандорна.
Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин показал восьмое время. Его партнёр по команде, тест-пилот Роберт Кубица, сменивший россиянина за рулём болида «Уильямс» по ходу дня, показал седьмой результат.
Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо показал лучшее время в первый день предсезонных тестов.