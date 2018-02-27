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Пилот «Феррари» Феттель показал лучшее время во второй день предсезонных тестов «Формулы-1», Сироткин — восьмой
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Пилот «Феррари» Феттель показал лучшее время во второй день предсезонных тестов «Формулы-1», Сироткин — восьмой 

RT на русском 27 февраля 2018
Фото: F1News.ru
Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат во второй день предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Барселоне Четырёхкратный чемпион мира, в общей сложности проехал по трассе «Барселона-Каталунья» 98 кругов, что является лучшим показателем среди всех участников второго тестового дня. Свой лучший круг Феттель преодолел за 1 минут 19,673 секунды.
Второе время у финского пилот «Мерседес» Валттери Боттаса. Третий результат в активе бельгийского гонщика «Макларен» Стоффеля Вандорна.
Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин показал восьмое время. Его партнёр по команде, тест-пилот Роберт Кубица, сменивший россиянина за рулём болида «Уильямс» по ходу дня, показал седьмой результат.
Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо показал лучшее время в первый день предсезонных тестов.
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