Ещё
«Мерседес» — команда года по версии «Лауреус»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мерседес» — команда года по версии «Лауреус» 

Спорт-Экспресс 28 февраля 2018
Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» признана лучшей по итогам года по версии Мировой академии спорта «Лауреус». «Конюшня», за которую выступают Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, была удостоена награды в Монако.
Помимо «Мерседеса» на получение премии претендовали сборная Франции по теннису, выступавшая на Кубке Дэвиса, «Голден Стэйт», выигравшая регату Кубок Америки сборная Новой Зеландии, «Нью-Ингленд Пэтриотс» и "Реал".
The Laureus World Team of the Year is @MercedesAMGF1! 🏁#Laureus18 pic.twitter.com/gzt4jpdMsZ
— #Laureus18 (@LaureusSport) 27 февраля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кевин Магнуссен: "Ореол" раздражает, он уродлив" Роберт Кубица: "Выход из машины стал настоящим вызовом" Усман Дембеле: "Я "Феррари" на стадии конструирования"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение