«Мерседес» — команда года по версии «Лауреус»

Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» признана лучшей по итогам года по версии Мировой академии спорта «Лауреус». «Конюшня», за которую выступают Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, была удостоена награды в Монако.

Помимо «Мерседеса» на получение премии претендовали сборная Франции по теннису, выступавшая на Кубке Дэвиса, «Голден Стэйт», выигравшая регату Кубок Америки сборная Новой Зеландии, «Нью-Ингленд Пэтриотс» и "Реал"

The Laureus World Team of the Year is @MercedesAMGF1! 🏁#Laureus18 pic.twitter.com/gzt4jpdMsZ

