Новые машины Формулы-1 «Феррари» и «Мерседеса»: копирование идей

И кто же теперь фаворит?

Старт тестов в Барселоне положил начало сезону Формулы-1. Теперь основной вопрос: кто лучше зарекомендует себя на пробных заездах? А до начала нынешней недели всех волновало другое: какими будут новые машины команд? Пристальное внимание было приковано к двум лидерам прошлого сезона — «Мерседесу» и “Феррари” . Что придумают в Маранелло и Брэкли? Насколько похожим окажется их дизайн? Наконец, кто кого копирует?

В прошлом сезоне две топ-команды, долго шедшие нос к носу в борьбе за титул, представили совершенно разные концепции болидов. «Мерседес» сделал ставку на удлинённую колёсную базу и высокую переднюю подвеску. «Феррари» ответила компактной машиной и уникальными сайдподами. Разный дизайн по-разному сработал на разных трассах. Например, в Монако и Венгрии не рассчитанная для узких извилистых трасс машина «Мерседеса» не могла составить «Скудерии» никакой конкуренции. Зато на скоростных трассах Канады и Сильверстоуна «серебряные стрелы» летели в цель с повышенной скоростью. Менять такие базовые вещи, как колёсная база, распределение веса или сайдподы, можно только зимой. Но у обеих команд был целый сезон, чтобы присмотреться к сильным и слабым сторонам друг друга. Найти новый ход или «подрезать» идею у конкурентов. Для пущей драматизации, «Мерседес» и «Феррари» даже назначили презентации новых машин на один день.

В итоге «Мерседес» не удивил: команда использовала такую же колёсную базу, что в прошлом году, лишь увеличив угол наклона. По словам Льюиса Хэмилтона, зимняя работа была направлена на то, чтобы болид подходил как ему, так и Валттери Боттасу

“То, что мы теперь видим, — результат объединения наших гоночных ДНК в единое целое. Надеюсь, Валттери теперь будет комфортнее. Мы взяли кое-что хорошее из прошлогодней машины, но на некоторых трассах мы были не слишком сильны. Мы исправили кое-какие проблемы с подвеской, управляемостью, поправили характеристики днища. У нас все новое, все было переделано”, — рассказал Льюис Autosport.

Технический директор Джеймс Эллисон заверил, что в «Мерседесе» нисколько не сомневались по поводу удлиненной колесной базы. Единственное, что хотели поправить, — прижимную силу. Эллисон признал, что она по-прежнему не будет лучшей в пелотоне, и до уровня «Ред Булл» немецкой машине в этом плане далеко. При этом изменение угла наклона должно помочь повысить прижимную силу в задней части болида и обеспечить машине лучшую работу на менее скоростных трассах.

“Кажется, «Мерседес» присмотрелся к областям, в которых чужие машины были сильнее, и постарался кое-что позаимствовать, не перестраивая машину полностью”, — заключил эксперт Бен Андерсон

О «Феррари» в межсезонье ходили слухи, что команда впечатлена длинной колесной базой «Мерседеса» и не прочь ее повторить. С другой стороны, у боссов «Скудерии» не было причин быть недовольными прошлогодней машиной: титула её лишили аварии и отказы двигателя, а не аэродинамика. В итоге в Маранелло пошли на компромисс: колесную базу удлинили, но не до уровня «Мерседеса».

В последние годы большой проблемой «жеребцов» были квалификации. В 2017-м ситуация исправилась, но лишь на чуть-чуть: 5 «поулов» против 15 у «Мерседеса». Для улучшения ситуации, в «Феррари» решили подогнать аэродинамику под квалификационные условия. Технический шеф команды Матиа Бинотто считает, что успехам на коротких отрезках поспособствует более узкая задняя часть машины.

Что касается более мелких деталей, «Феррари» год назад задала тренд, которому последовали многие теперь. А в Маранелло решили идти дальше, докручивая свои идеи до конца. Так, сайдподы стали ещё непривычнее. А дизайн в целом выглядит цельным, продуманным от носа до заднего крыла.

Если суммировать, то «Мерседес» пошёл по пути «от добра добра не ищут», сохранив общую идею и слегка поправив мелочи. Ожидать от машины резкого прыжка вперёд не стоит (да и куда ещё?), но некоторые улучшения на прежде неудобных трассах произойти должны. «Феррари» на революцию тоже не замахнулась, но изменение колесной базы должно сказать свое слово. Если «жеребцы» начнут лучше работать на скоростных трассах, это станет шагом к равенству с «Мерседесом». P. S. Главное не забывать, что в гибридную эру Формулой-1 правят моторы. А их силу на презентации не увидишь.