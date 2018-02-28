В «Феррари» отказались голосовать за продление серии тестов

Представители испанских масс-медиа сообщают, что команда Формулы-1 «Уильямс» была готова перенести запланированный на 2 марта съёмочный день, чтобы освободить трассу и продлить серию тестов. Для утверждения такого решения было необходимо согласие всех команд. Однако руководство «Феррари» проголосовало против такой идеи, сообщает на своей странице в «Твиттере» Альберт Фабрега

Первые два дня официальных тестов в Барселоне прошли в крайне неблагоприятных погодных условиях. Заезды в третий день всё ещё не стартовали из-за выпавшего снега.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию предсезонных тестов в Барселоне.