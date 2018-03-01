Тесты Формулы-1: лучшее время у Хэмилтона, «Мерседес» опередил «Феррари»

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первых тестах Формулы-1, а вот Сироткину постоянно не везло с погодой.

В Барселоне прошла первая серия предсезонных тестов — столица Каталонии встретила участников чемпионата нехарактерно прохладной погодой: столбик термометра держался около нуля, в среду трассу замело снегом, а утром заключительного дня пилоты ездили по мокрой трассе. Тем не менее, инженеры собрали информацию, машины прошли первую обкатку, а гонщики показали первые результаты. Мы же подведём основные итоги этих четырёх дней.

Лучшее время предсезонных тестов в финальный день установил Льюис Хэмилтон — 1:19.333. «Мерседес» не гнался за первыми строчками, и даже этот результат действующий чемпион показал на «медиуме» в ходе довольно длинной серии кругов. «Феррари», впрочем, не сильно отстаёт — лишь в последний день Феттель по итогам сессии проиграл Льюису более девяти десятых, в то время как в первый день разрыв составил одну десятую, а во второй «Скудерия» и вовсе была быстрейшей.

«Похоже, нам удалось сделать шаг вперёд. Проблема в том, что времени оказалось меньше — но все в равных условиях, — сказал Феттель. — В любом случае, пока рано говорить о чём-то конкретном или сравнивать себя с другими. На первых тестах вам нужно убедиться, что машина в принципе ездит — и даже это из-за погоды было непросто».

В «Мерседесе» первые тесты пока не комментируют, но в Брэкли могут быть довольны отработанной программой: машина проехала немало кругов и практически всегда была быстра. «Круги по такой трассе, конечно, не так ценны, как тренировки в нормальных условиях, но даже несмотря на это, приходит лучшее понимание того, как работает машина», — прокомментировал первые заезды Боттас. Это, впрочем, справедливо и для «Феррари» — выделить кого-то из двух фаворитов чемпионата пока нельзя: при температурах около нуля никто из гонщиков не атаковал в полную силу, чтобы не рисковать болидом, многие запчасти которого существуют пока в единственном экземпляре. Так или иначе, по итогам первых тестов невозможно сказать, кто из двух главных фавритов чемпионата быстрее.

Лагерь «Рено» готовится к борьбе

Ближе всех к фаворитам сезона неожиданно расположился «Макларен»: в заключительный день заездов Стоффель Вандорн проехал на «гиперсофте» круг за 1:19.854 — только три машины, включая MCL33, проехали по трассе под Барселоной менее чем за 80 секунд. В Уокинге довольны первой неделей тестов: впервые за несколько лет в распоряжении команды появился надёжный двигатель. Правда, не обошлось без ряда мелких проблем: в первый день из-за сломавшейся колёсной гайки вылетел Фернандо Алонсо , а во второй Стоффель Вандорн простоял несколько часов в боксах из-за сломашвегося крепления выхлопной трубы ценой в пару фунтов. У инженеров также возникли сложности с охлаждением — и это при зимних температурах! Но всё это решаемые проблемы, в то время как базис для дальнейшего развития шасси в Уокинге, судя по всему, заложили неплохой. «Теперь у нас хотя бы не экспериментальный мотор, и мы знаем, что он выигрывает гонки — по крайней мере в прошлом году выигрывал, — говорит Алонсо. — К тому же, ещё две команды помимо нас используют эти моторы. Например, когда мы стояли в боксах в первый день, остальные команды с моторами „Рено“ работали над управляемостью двигателя и системой рекуперации энергии — нам это на руку».

«Ред Булл» в Барселоне смотрелся не так ярко, хотя говорить о каких-то серьёзных проблем у австрийцев не приходится: на первых порах машины Эдриана Ньюи часто ломаются. Так, во второй день Макс Ферстаппен потерял полдня из-за неполадок в системе подачи топлива, а в заключительный день голландец проехал лишь 30 с небольшим кругов, вылетел с трассы и боксов больше не покидал. Тем не менее, именно «Ред Булл» был быстрее всех в первый день испытаний — очевидно, потенциал RB14 ещё не раскрыт до конца.

Наконец, главным сюрпризом первых тестов можно назвать «Рено» — у французов не возникло больших технических проблем, а после четвёртого времени в первый день, кажется, что R. S.18 может быть существенно быстрее предшественницы. «Мне кажется, наибольшего прогресса в этом году добьётся „Рено“, — сказал Тото Вольф , руководитель „Мерседеса“. — У них есть для этого все ресурсы и пара отличных амбициозных гонщиков». Отметим среди приятных неожиданностей и «Хаас». Вплоть до последнего дня американцы не демонстрировали выдающейся скорости, на в последний день Кевин Магнуссен едва не пробился в тройку быстрейших. «Первые ощущения от машины очень позитивны, больших проблем не возникало. Но в таких условиях изучить её практически невозможно», — осторожно комментирует тесты Ромен Грожан

В рабочем режиме

Для российских болельщиков главной интригой тестов был первый выезд нового «Уильямса», на котором в Гран-при дебютирует Сергей Сироткин . Выдающейся скорости FW41 ещё не показал, гонщики работали по тестовой программе инженеров. «Учитывая то, какой была погода, не думаю, что мы могли как следует изучить машину, — сказал Сироткин. — У нас впереди ещё несколько дней тестов, надеюсь, нам удастся проехать в нормальных условиях».

Нечем пока похвастаться и другому клиенту «Мерседеса» — «Форс Индия», в составе которой в Барселоне за руль VJM11 сел также Никита Мазепин . Для россиянина тесты, увы, прошли не самым удачным образом: на холодных шинах Мазепин вылетел с трассы в первый день, а потом обнаружились проблемы с тормозами, что стоило команде некоторого времени. Высокой скорости «Форс Индия» не показала — Окон и Перес в протоколах не поднимались выше восьмой строчки, но технических проблем не возникало, а инженеры собирали данные о новом шасси.

Не самыми быстрыми секундами запомнятся эти тесты для «Торо Россо», зато в Фаэнце празднуют уверенный дебют «Хонды»: японский мотор не ломался и работал так, словно не было трёх кошмарных сезонов с «Маклареном». «Единственное о чём мы жалеем, это погода, которая не позволила проехать больше», — заявил технический директор Джеймс Ки , подопечные которого проехали на этой неделе наибольшее число кругов среди всех команд.

Немало кругов проехал и «Заубер», но вот в плане скорости швейцарцы немного разочаровали: только C37 ни разу за эти четыре дня не удалось пройти круг быстрее, чем за 82 секунды. В каждый из день Леклер и Эрикссон занимали одно из последних мест в протоколах, а отставание от лидеров каждый раз превышало три секунды. Похоже, в этом году «Заубер» так и не останется главным аутсайдером пелотона. Но не будем забывать, что Хинвиль проходит фазу перестройки и быстрых результатов от обновлённого Фредериком Вассёром коллектива ждать не стоит.

В следующий раз команды Формулы-1 соберутся в Барселоне 6 марта, когда стартует вторая серия предсезонных тестов. Она, как и первая, продлится четыре дня (хотя есть шанс, что команды согласуют изменения и расширят серию) и станет последней возможностью проверить машины на трассе перед Гран-при Австралии — первым этапом сезона-2018.