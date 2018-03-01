Годовая прибыль «Формула-1» сократилась на 22% — до $257 млн

Чистая прибыль «Формулы-1» по итогам 2017 года составила $257 млн, сократившись на 22%, следует из неаудированной отчетности компании Liberty Media, владеющая гоночной серией.

Совокупная выручка «Формулы» сократилась на 1% до $1,79 млрд В общей структуре выручки доход от промоутеров (на территории которых проводятся гонки) сократился на 7%, при этом доходы от продажи прав на трансляцию выросли на 3%, доходы от спонсорской деятельности — на 4%.

Liberty Media также заработала $1,94 млрд на дополнительном выпуске акций «Формулы-1», торгующихся на американской бирже Nasdaq.

Выплаты командам сократились на 5% до $919 млн, административные расходы увеличились на 39%, до $125 млн В 2017 году участие в «Формуле-1» принимали 10 команд после того, как команда «Манор» (бывш. «Верджин», «Маруся») распалась. Командный чемпионат «Кубок конструкторов» выиграл «Мерседес».

По состоянию на 19.23 акции «Формулы-1» на бирже Nasdaq дешевеют в ходе пятничных торгов на 0,09%. Одна бумага стоит $32,87.