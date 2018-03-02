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Губернатор: смена собственника трассы «Формулы-1» в Сочи позволит повысить качество гонок
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Губернатор: смена собственника трассы «Формулы-1» в Сочи позволит повысить качество гонок 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Смена собственника «Сочи Автодрома», где проходит этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», позволит еще больше повысить качество организации соревнования. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В середине февраля исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри сообщил ТАСС, что АНО «Росгонки» официально получила права на организацию Гран-при России. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил ТАСС, что автодром в ближайшее время будет передан в собственность АНО «Росгонки».
"Этап «Формулы-1» в Сочи должен становиться еще лучше, поднимать свой уровень. И, я думаю, реорганизация автодрома позволит подняться на еще более высокий уровень", — рассказал губернатор.
АНО «Росгонки» была зарегистрирована в РФ в 2017 году. Ее задача — заниматься организацией и проведением российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Сочи. В стартовом составе учредителей присутствует текущий держатель прав на проведение Гран-при России и компания — владелец «Сочи Автодрома» — НАО «Центр Омега», Банк ВТБ — титульный спонсор Гран-при, а также Российская автомобильная федерация как общественная организация, отвечающая за развитие автоспорта в России. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний — спонсоров российского этапа и «Сочи Автодрома».
Российский этап «Формулы-1» проводится в Сочи с 2014 года на трассе «Сочи Автодром». Соглашение на проведение этапа рассчитано до 2025 года, в предстоящем сезоне Гран— при России пройдет с 28 по 30 сентября.
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