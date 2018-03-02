Райкконен пригласил Федерера на игру в теннис

Финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен опубликовал фотографии с теннисной ракеткой, пригласив на игру известного теннисиста Роджера Федерера . Соответствующую запись Кими Райкконен опубликовал в своём «инстаграме». «В любое время, когда захочешь, Роджер», — подписал две фотографии финский спортсмен.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Кими Райкконена.

1 марта закончились первые предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне, на которых Кими Райкконен показал общее восьмое время, проехав 80 кругов.