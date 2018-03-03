Брендон Хартли устроил экскурсию по хоспиталити «Торо Россо»

Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» показала, как устроен хоспиталити для гостей и членов команды, который гоночный коллектив использует во время предсезонных тестов в Барселоне. Экскурсоводом по дому команды на трассе в Испании выступил новозеландский гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли . Он показал хоспиталити изнутри и позволил заглянуть туда, куда не могут попасть даже VIP-гости и журналисты.

Посмотреть видеоролик с виртуальной экскурсией по хоспиталити «Торо Россо» можно на официальном канале итальянской гоночной команды на YouTube.