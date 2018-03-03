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Брендон Хартли устроил экскурсию по хоспиталити «Торо Россо»
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Брендон Хартли устроил экскурсию по хоспиталити «Торо Россо» 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» показала, как устроен хоспиталити для гостей и членов команды, который гоночный коллектив использует во время предсезонных тестов в Барселоне. Экскурсоводом по дому команды на трассе в Испании выступил новозеландский гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли. Он показал хоспиталити изнутри и позволил заглянуть туда, куда не могут попасть даже VIP-гости и журналисты.
Посмотреть видеоролик с виртуальной экскурсией по хоспиталити «Торо Россо» можно на официальном канале итальянской гоночной команды на YouTube.
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