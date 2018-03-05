Эрлахер проведёт сезон-2018 в WTCR

Французский гонщик Ян Эрлахер в 2018 году продолжит выступления в туринговых гонках. Пилот станет выступать за немецкий коллектив ALL-INKL.COM Münnich Motorsport в новой гоночной серии WTCR, которая заменит чемпионат мира WTCC.