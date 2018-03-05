Эрлахер проведёт сезон-2018 в WTCR 

Французский гонщик Ян Эрлахер в 2018 году продолжит выступления в туринговых гонках. Пилот станет выступать за немецкий коллектив ALL-INKL.COM Münnich Motorsport в новой гоночной серии WTCR, которая заменит чемпионат мира WTCC.
Эрлахер получит в своё распоряжение хэтчбек Honda Civic TCR и станет напарником аргентинца Эстебана Геррьери. Таким образом Ян будет выступать в гонках вместе со своим дядей французом Иваном Мюллером, который будет гоняться за собственную команду Yvan Muller Racing на хэтчбеке Hyundai i30 N TCR.