«Престиж российских пилотов в „Формуле“ зависит от каждого»

В «Формуле-1» в самом разгаре подготовка к новому сезону, который стартует 23 марта в Австралии. В Барселоне уже завершилась первая часть тестовых заездов. Единственный российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин , выступающий за «Уильямс», в интервью «Газете.Ru» рассказал об ощущениях от дебюта в «королевских гонках», от скорого соперничества с Льюисом Хэмилтоном , а также оценил репутацию гонщиков из России.

В Барселоне завершились первые тестовые заезды «Формулы-1» — беспокойное, несколько сумбурное, но полное радостного возбуждения время, когда пилоты приноравливаются к модернизированным в межсезонье машинам, пробуют новые функции, меняют характеристики и, конечно же, испытывают свои болиды в боевой обстановке на реальной трассе.

«Газете.Ru» удалось ненадолго выхватить из водоворота предстартовой суеты единственного российского пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина, выступающего за «Уильямс», чтобы эксклюзивно задать ему несколько вопросов.

— Что вы чувствуете, когда осознаете, что являетесь единственным основным пилотом из России на гонках такого высокого уровня, как «Формула-1»?

«Газета.Ru»), сотрудничество с SMP Racing (российская программа воспитания молодых гонщиков, организующая обучение и соревнования. — «Газета.Ru»), работа тест-пилотом в «Заубере» и — Я чувствую, что вся моя предыдущая работа прошла не зря. Все ступени моего развития — гонки в итальянской «Формуле-3», в GP2 («подготовительный» чемпионат в преддверии «Формулы-1». —), сотрудничество с SMP Racing (российская программа воспитания молодых гонщиков, организующая обучение и соревнования. —), работа тест-пилотом в «Заубере» и «Рено» , болельщики, которые всегда приезжали и поддерживали — даже в самых сложных ситуациях — все это привело к тому, к чему должно было. Чувствую, что я добился очень высокой цели. Но теперь нужно оправдать это доверие и не подвести.

Не надо думать, что дело уже сделано и я пришел к конечной точке: «Я вот уже здесь, в „Формуле-1“, и всего добился». Теперь пора показывать результат на самом серьезном уровне

— Вам всего 22 года. Есть ли у вас какой-то мандраж в связи с тем, что теперь вы постоянно будете соревноваться с лучшими из лучших — Льюисом Хэмилтоном, Себастьяном Феттелем?..

— Нет, абсолютно нет! — Сергей энергично качает головой, едва заслышав слово «мандраж». — Я проделал большой путь. Выступая за «Заубер» и «Рено», я уже принимал участие в тренировочных заездах и в тестах на машинах «Формулы-1», много работал на симуляторах. Чувствую, что готов сделать следующий шаг.

«Феррари» и — По вашим личным ощущениям, насколько высоко сейчас котируются российские гонщики в «Формуле-1»? Кроме вас, в чемпионате есть еще два представителя нашей страны, но оба трудятся на позициях пилотов по развитию — Даниил Квят Артем Маркелов в «Рено».

— Престиж российских пилотов в «Формуле-1» зависит от каждого.

Это индивидуальный вопрос, ответ на который определяется личными достижениями гонщика, поэтому мне сложно сказать, как оценивают нас в целом.

— Раньше вы были третьим пилотом и больше времени работали за симуляторами. В прошлом сезоне за «Рено» вам удалось провести только четыре гонки на пятничных тренировках. Какие ощущения от долгожданного старта в качестве основного гонщика?

— Дебют в «Формуле-1» — это лучшее, о чем я только мог мечтать.

Само по себе это уже огромное достижение, но стать основным гонщиком команды «Уильямс» почетно вдвойне. Я горд собой и тем коллективом, за который выступаю.

К слову, погодные условия на первой части тестовых заездов в Барселоне (с 26 февраля по 1 марта) оставляли желать лучшего. Держалась непривычная для средиземноморского города минусовая температура. В первый день разразился сильный дождь с ветром, во второй пошел снег, в третий непогода по-прежнему расстраивала планы гонщиков, и только в четвертый после довольно туманного утра выглянуло солнце.

Тем не менее по плану «Уильямса» Сироткин проехал в последний день все круги на шинах типа wet (для мокрой трассы), которые обеспечивают наибольшее сцепление с дорогой, но при этом заметно для гонок такого уровня снижают скорость. Именно по этой причине россиянин показал последнее время среди всех пилотов, которые по ходу дня начали переходить на более мягкие и скоростные шины. Так что пока рано бить тревогу — как признался Сергей в разговоре уже вне пресс-конференции, в команде остались довольны его прокатом.

— Погода подвела вас в Барселоне?

— «Формула-1» каждый год приезжает в Барселону, потому что это отличное место для гонок (на автодроме Circuits de Barcelona-Catalunya проводится Гран-при Испании. — «Газета.Ru»). Да, на этих тестах царила не лучшая погода для того, чтобы сполна прочувствовать волнующую атмосферу этой трассы, но это все равно отличное место с подходящими удобствами для работы.

В любом случае — для меня это старт мечты. Я делаю все возможное в таких условиях и успеваю получать настоящее удовольствие от процесса.

— Есть ли в коллективе некоторая взаимопомощь между пилотами?

— «Уильямс» — это единая команда, и я стараюсь дать хороший фидбэк, чтобы улучшить машину в целом. Однако моя работа и деятельность других пилотов не очень связана, потому что в первую очередь я думаю о своих потребностях и стараюсь улучшить свой болид в соответствии с личными пожеланиями.

Раньше я работал больше на симуляторах, но, естественно, самое лучшее для любого пилота — это соревноваться на реальной трассе. Это совсем другая вещь.

Если вы спросите меня о дальнейших целях, то очень просто сказать, что моей задачей является стать чемпионом «Формулы-1», однако мы в команде знаем, какие у нас есть трудности. Так что нужно сначала провести гонку в Мельбурне (первый Гран-при в сезоне состоится в Австралии с 23 по 25 марта. — «Газета.Ru»), а потом уже я отвечу. Только после этого мы сможем ставить цели.

Пока до Гран-при Австралии остается чуть меньше месяца, впереди у гонщиков есть еще одна сессия тестов, чтобы внести последние изменения в новую машину. Заезды пройдут с 6 по 9 марта — на том же Circuits de Barcelona-Catalunya.

Остается пожелать Сироткину удачи — как на грядущих тестах, так и на реальных стартах. Теперь, когда Квят ушел в пилоты по развитию, у нас появилась новая надежда в «Формуле-1».