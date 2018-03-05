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«Престиж российских пилотов в „Формуле“ зависит от каждого»
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«Престиж российских пилотов в „Формуле“ зависит от каждого» 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: Официальный сайт Сергея Сироткина
В «Формуле-1» в самом разгаре подготовка к новому сезону, который стартует 23 марта в Австралии. В Барселоне уже завершилась первая часть тестовых заездов. Единственный российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», в интервью «Газете.Ru» рассказал об ощущениях от дебюта в «королевских гонках», от скорого соперничества с Льюисом Хэмилтоном, а также оценил репутацию гонщиков из России.
В Барселоне завершились первые тестовые заезды «Формулы-1» — беспокойное, несколько сумбурное, но полное радостного возбуждения время, когда пилоты приноравливаются к модернизированным в межсезонье машинам, пробуют новые функции, меняют характеристики и, конечно же, испытывают свои болиды в боевой обстановке на реальной трассе.
«Газете.Ru» удалось ненадолго выхватить из водоворота предстартовой суеты единственного российского пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина, выступающего за «Уильямс», чтобы эксклюзивно задать ему несколько вопросов.
— Что вы чувствуете, когда осознаете, что являетесь единственным основным пилотом из России на гонках такого высокого уровня, как «Формула-1»?
— Я чувствую, что вся моя предыдущая работа прошла не зря. Все ступени моего развития — гонки в итальянской «Формуле-3», в GP2 («подготовительный» чемпионат в преддверии «Формулы-1». — «Газета.Ru»), сотрудничество с SMP Racing (российская программа воспитания молодых гонщиков, организующая обучение и соревнования. — «Газета.Ru»), работа тест-пилотом в «Заубере» и «Рено», болельщики, которые всегда приезжали и поддерживали — даже в самых сложных ситуациях — все это привело к тому, к чему должно было. Чувствую, что я добился очень высокой цели. Но теперь нужно оправдать это доверие и не подвести.
Не надо думать, что дело уже сделано и я пришел к конечной точке: «Я вот уже здесь, в „Формуле-1“, и всего добился». Теперь пора показывать результат на самом серьезном уровне
и радовать людей своим гонками. Сейчас все только начинается — это просто новый путь для меня. Нужно очень много поработать для достижения следующих целей.

Шлем для гонщика это не просто мера безопасности, это скорее выражение себя, своего характера, своих ценностей! Хотелось бы услышать ваше мнение и ваши советы, чтобы следующий шлем выражал не только мои эмоции, но и эмоции людей, которые меня мотивируют и поддерживают❗️ Helmet is not just a safety issue, it's more about emotions and self-expression! Share with me your thoughts and suggestions so my next helmet could express not only my emotions but also emotions of all the people who motivates and supports me❗️ @renaultsportf1 @smp_racing @bellhelmetseurope _____________________________________________ #f1 #renaultsportf1 #smpracing #renaultf1 #renaultsport #team #46 #formula1 #formulauno #формула1 #racing #motorsport #carculture #supercar #racecar #instagram #instagramhub #instapic #instalike

Публикация от  Sergey Sirotkin (@sergeysirotkin_official)

 — Вам всего 22 года. Есть ли у вас какой-то мандраж в связи с тем, что теперь вы постоянно будете соревноваться с лучшими из лучших — Льюисом Хэмилтоном, Себастьяном Феттелем?..
— Нет, абсолютно нет! — Сергей энергично качает головой, едва заслышав слово «мандраж». — Я проделал большой путь. Выступая за «Заубер» и «Рено», я уже принимал участие в тренировочных заездах и в тестах на машинах «Формулы-1», много работал на симуляторах. Чувствую, что готов сделать следующий шаг.
— По вашим личным ощущениям, насколько высоко сейчас котируются российские гонщики в «Формуле-1»? Кроме вас, в чемпионате есть еще два представителя нашей страны, но оба трудятся на позициях пилотов по развитию — Даниил Квят в «Феррари» и Артем Маркелов в «Рено».
— Престиж российских пилотов в «Формуле-1» зависит от каждого.
Это индивидуальный вопрос, ответ на который определяется личными достижениями гонщика, поэтому мне сложно сказать, как оценивают нас в целом.
— Раньше вы были третьим пилотом и больше времени работали за симуляторами. В прошлом сезоне за «Рено» вам удалось провести только четыре гонки на пятничных тренировках. Какие ощущения от долгожданного старта в качестве основного гонщика?
— Дебют в «Формуле-1» — это лучшее, о чем я только мог мечтать.
Само по себе это уже огромное достижение, но стать основным гонщиком команды «Уильямс» почетно вдвойне. Я горд собой и тем коллективом, за который выступаю.
К слову, погодные условия на первой части тестовых заездов в Барселоне (с 26 февраля по 1 марта) оставляли желать лучшего. Держалась непривычная для средиземноморского города минусовая температура. В первый день разразился сильный дождь с ветром, во второй пошел снег, в третий непогода по-прежнему расстраивала планы гонщиков, и только в четвертый после довольно туманного утра выглянуло солнце.
Тем не менее по плану «Уильямса» Сироткин проехал в последний день все круги на шинах типа wet (для мокрой трассы), которые обеспечивают наибольшее сцепление с дорогой, но при этом заметно для гонок такого уровня снижают скорость. Именно по этой причине россиянин показал последнее время среди всех пилотов, которые по ходу дня начали переходить на более мягкие и скоростные шины. Так что пока рано бить тревогу — как признался Сергей в разговоре уже вне пресс-конференции, в команде остались довольны его прокатом.
— Погода подвела вас в Барселоне?
— «Формула-1» каждый год приезжает в Барселону, потому что это отличное место для гонок (на автодроме Circuits de Barcelona-Catalunya проводится Гран-при Испании. — «Газета.Ru»). Да, на этих тестах царила не лучшая погода для того, чтобы сполна прочувствовать волнующую атмосферу этой трассы, но это все равно отличное место с подходящими удобствами для работы.
В любом случае — для меня это старт мечты. Я делаю все возможное в таких условиях и успеваю получать настоящее удовольствие от процесса.
— Есть ли в коллективе некоторая взаимопомощь между пилотами?
— «Уильямс» — это единая команда, и я стараюсь дать хороший фидбэк, чтобы улучшить машину в целом. Однако моя работа и деятельность других пилотов не очень связана, потому что в первую очередь я думаю о своих потребностях и стараюсь улучшить свой болид в соответствии с личными пожеланиями.
Раньше я работал больше на симуляторах, но, естественно, самое лучшее для любого пилота — это соревноваться на реальной трассе. Это совсем другая вещь.
Если вы спросите меня о дальнейших целях, то очень просто сказать, что моей задачей является стать чемпионом «Формулы-1», однако мы в команде знаем, какие у нас есть трудности. Так что нужно сначала провести гонку в Мельбурне (первый Гран-при в сезоне состоится в Австралии с 23 по 25 марта. — «Газета.Ru»), а потом уже я отвечу. Только после этого мы сможем ставить цели.
Пока до Гран-при Австралии остается чуть меньше месяца, впереди у гонщиков есть еще одна сессия тестов, чтобы внести последние изменения в новую машину. Заезды пройдут с 6 по 9 марта — на том же Circuits de Barcelona-Catalunya.
Остается пожелать Сироткину удачи — как на грядущих тестах, так и на реальных стартах. Теперь, когда Квят ушел в пилоты по развитию, у нас появилась новая надежда в «Формуле-1».
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