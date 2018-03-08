Ещё
Автогонщица признала слабость женщин в «Формуле-1» и подверглась критике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автогонщица признала слабость женщин в «Формуле-1» и подверглась критике 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Испанская автогонщица и пилот по развитию команды «Рено» Кармен Хорда поделилась мнением об управлении женщинами болидов «Формулы-1», после чего была подвергнута критике со стороны мужчины-пилота «Формулы-1» Дженсона Баттона. Об этом сообщает CNN.
Побывав за рулем электромобиля для «Формулы-E», Хорда отметила, что машина действительно больше подходит для женщин-пилотов, чем болиды «Формулы 1».
«Управление этой машиной требует меньше усилий, чем в «Формуле-1» из-за прижимной силы и усилителя руля. Поэтому да — это проще. Проблема женщин в «Формуле-1» и «Формуле-2» — недостаток в физике, здесь этого не будет», — отметила 29-летняя автогонщица.
Баттон раскритиковал высказывание Хорды. 38-летний спортсмен отметил, что среди женщин есть достаточно физически сильные автогонщицы и привел в пример пилота NASCAR Данику Патрик.
«Кармен! Этим комментарием ты не поможешь достойным представительницам автоспорта. Спроси Данику Патрик о том, что значит быть достаточно сильной для гоночного автомобиля. Эта женщина надерет мой зад в спортзале и наверняка прямо сейчас могла бы сесть за руль болида «Формулы-1». Думаю, в твоем случае, дело не в физическом бартере, Кармен» — написал Баттон в Twitter.
Женщины-пилоты в «Формуле-1» — большая редкость. История соревнований знает только пять спортсменок.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение