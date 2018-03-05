«Макларен» проводит съёмочный день в Барселоне 

Британская команда Формулы-1 «Макларен» сообщила о начале своего съёмочного дня на трассе в Барселоне, где на прошлой неделе завершилась первая часть предсезонных тестов, а завтра начнётся вторая четырёхдневная сессия испытаний.
Судя по опубликованным в официальном твиттер-аккаунте команды «Макларен» снимкам, в Барселоне по-прежнему прохладно и идёт дождь, то есть погода по сравнению с тестами прошлой недели не улучшилась.
Посмотреть фотографии можно на официальной странице команды «Макларен» в «Твиттере».