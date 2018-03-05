Уильямс опровергла слова Хорнера, что она подозревала «Мерседес» в дискриминации

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла информацию, что ранее именно она попросила ФИА обеспечить равноправие между заводскими командами и коллективами, получающими клиентские двигатели. По информации главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, Уильямс считала, что клиенты получают технику, уступающую по характеристикам.

«Вопреки недавно сделанным в прессе комментариям, мы опровергаем любые предположения, что подвергали сомнению паритет между силовыми блоками, поставляемыми «Мерседесом». Мы абсолютно уверены, что силовые блоки, используемые «Мерседесом», «Форс Индия» и нами, идентичны в плане как оборудования, так и программного обеспечения. У нас прекрасные профессиональные и личные отношения с «Мерседесом», и мы чётко концентрируемся на продолжении хорошей работы, которую мы начали, в момент подготовки к финальным тестам в Барселоне на этой неделе перед стартом нового сезона», — приводит слова Клэр пресс-служба «Уильямса».