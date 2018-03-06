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Норрис лидирует в первый день тестов Формулы-2, Маркелов — 18-й
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Норрис лидирует в первый день тестов Формулы-2, Маркелов — 18-й 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Во Франции на трассе «Ле Кастелле» начались официальные предсезонные тесты молодёжной моносерии Формула-2. Быстрейшим по итогам двух сессий стал пилот «Карлина» Ландо Норрис, второе время показал Ник де Ври из «Према», третьим стал Серхио Сетте Камара из «Карлина». Резервный пилот «Рено» в Формуле-1 Артём Маркелов из Russian Time стал 18-м — это время было показано с утра на влажной трассе, а после обеда россиянин не смог проехать ни одного круга и, не улучшив свой результат, оказался в протоколах на 20-й и последней строчке.
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