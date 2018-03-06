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Сироткин стал девятым в первый день заключительных тестов «Формулы-1»
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Сироткин стал девятым в первый день заключительных тестов «Формулы-1» 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин показал девятое время в первый день заключительных предсезонных тестов в Барселоне.
22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в «Формуле-1», сел за руль «Уильямса» в первой половине дня, во второй его сменил партнер по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин проехал по трассе 42 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 21,588 секунды. Стролл проехал 83 круга, показав последнее время дня (1.22,937).
Лучшим в первый день тестов стал немец Себастьян Феттель из "Феррари" (1.20,396; 168 кругов). Вторым стал финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (1.20,596; 86), третьим — голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1.20,649; 127).
В среду Сироткин сядет за руль «Уильямса» во второй половине дня, Стролл проедет первую половину.
Новый сезон «Формулы-1» стартует этапом в Австралии (23-25 марта).
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