Сироткин стал девятым в первый день заключительных тестов «Формулы-1»

ТАСС , 6 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин показал девятое время в первый день заключительных предсезонных тестов в Барселоне.

22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в «Формуле-1», сел за руль «Уильямса» в первой половине дня, во второй его сменил партнер по команде канадец Лэнс Стролл. Россиянин проехал по трассе 42 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 21,588 секунды. Стролл проехал 83 круга, показав последнее время дня (1.22,937).

В среду Сироткин сядет за руль «Уильямса» во второй половине дня, Стролл проедет первую половину.

Новый сезон «Формулы-1» стартует этапом в Австралии (23-25 марта).