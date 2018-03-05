Ещё
У «Феррари» тесты начнёт Феттель, «Мерседес» поделит день между пилотами
Далее:
Читайте также:
Ещё

У «Феррари» тесты начнёт Феттель, «Мерседес» поделит день между пилотами 

Чемпионат.com 5 марта 2018
Команды-фавориты Формулы-1 определились с графиком работы своих гонщиков на старте второй тестовой сессии в Барселоне, сообщает пресс-служба трассы «Каталунья». В составе «Феррари» первый день испытаний отработает Себастьян Феттель. Что касается «Мерседеса», то до обеда за рулём болида W09 будет находиться Валттери Боттас, а после паузы его сменит Льюис Хэмилтон.
Дальнейших планы на тесты «Мерседес» пока не огласил, а в «Феррари» Феттель также будет работать в четверг, 8 марта, а 7 и 9 марта в испытаниях примет участие Кими Райкконен.
Стали известны и планы команды «Макларен». Стоффель Вандорн будет работать 6 и 8 марта, Фернандо Алонсо — 7 и 9 марта.
Чемпионат.com: последние новости
Довициозо — лучший на первой практике Гран-при Катара MotoGP, Росси — второй Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018 MotoGP: Валентино Росси подписал контракт с «Ямахой» до конца 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение