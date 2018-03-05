У «Феррари» тесты начнёт Феттель, «Мерседес» поделит день между пилотами 

Команды-фавориты Формулы-1 определились с графиком работы своих гонщиков на старте второй тестовой сессии в Барселоне, сообщает пресс-служба трассы «Каталунья». В составе «Феррари» первый день испытаний отработает Себастьян Феттель. Что касается «Мерседеса», то до обеда за рулём болида W09 будет находиться Валттери Боттас, а после паузы его сменит Льюис Хэмилтон.
Дальнейших планы на тесты «Мерседес» пока не огласил, а в «Феррари» Феттель также будет работать в четверг, 8 марта, а 7 и 9 марта в испытаниях примет участие Кими Райкконен.
Стали известны и планы команды «Макларен». Стоффель Вандорн будет работать 6 и 8 марта, Фернандо Алонсо — 7 и 9 марта.