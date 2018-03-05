Бошунг будет выступать в Формуле-2 за «МП Моторспорт»

Швейцарский гонщик Ральф Бошунг в 2018 году продолжит карьеру в молодёжной моносерии Формула-2 в составе команды «МП Моторспорт». В прошлом году свой дебютный сезон в чемпионате пилот провёл в составе гоночного коллектива «Кампос» и набрал 11 очков, став 19-м в личном зачёте.

«Рад присоединиться к команде на свой второй сезон в Формуле-2. Мы хорошо поработали на тестах в Абу-Даби и это дало мне уверенность, что вместе мы сможем добиться успехов в 2018 году. Новый болид уравняет шансы всех команд, а у «МП Моторспорт» есть специалисты, чтобы максимально использовать потенциал новинки», — сказал Бошунг.