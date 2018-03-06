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В Австралии тратят на национальный этап Формулы-1 свыше $77 млн
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В Австралии тратят на национальный этап Формулы-1 свыше $77 млн 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Организаторы Гран-при Австралии Формулы-1 опубликовали финансовую отчётность по итогам сезона-2017 года. Гонка чемпионата мира обошлась примерно в $77,78 млн, сообщает Australian Grand Prix Corporation в отчёте.
Большая часть средств — $44,57 млн — ушла непосредственно на организацию этапа, в $23,69 млн обошлись материальные активы, а $9,52 млн было затрачено на проведение работ, связанных с гоночным уик-эндом.
В 2018 году, как ожидается, расходы на проведение Гран-при Австралии Формулы-1 вырастут, поскольку одной из гонок поддержки станет этап национальной кузовной серии Supercars, а это сделает уик-энд ещё затратнее.
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