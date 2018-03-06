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«Ниссан» и DS показали новые болиды для Формулы-Е
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«Ниссан» и DS показали новые болиды для Формулы-Е 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Японская марка «Ниссан» и французский бренд DS представили дизайн фирменных ливрей для новых гоночных электромобилей серии Формулы-Е. Дизайн болидов был показан на автосалоне в Женеве, где и состоялась презентация новой техники.
Напомним, «Ниссан» будет участвовать в Формуле-Е с сезона-2018/19, заменив там команду «Рено». Оба автопроизводителя входят в один концерн и развивают серийные электромобили.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице «Ниссана» в «Твиттере».
Посмотреть фотографии можно на официальной странице DS в «Твиттере».
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