BWT стала спонсором «Арден» в Формуле-2

Австрийская компания BWT, специализирующаяся на системах очистки воды, расширила своё присутствие в автоспорте, став титульным партнёром гоночной команды «Арден» в молодёжной моносерии «Формула-2» в сезоне 2018 года.

Официально гоночный коллектив теперь называется BWT Arden, а болиды окрашены в фирменные розовые цвета спонсора. Напомним, BWT уже спонсирует «Форс Индия» в Формуле-1, а также две машины «Мерседеса» в кузовной серии DTM и помимо того присутствует во множестве национальных гоночных серий Германии.

Посмотреть на новые болиды «Арден» можно в официальном «твиттере» Формулы-2.