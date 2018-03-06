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BWT стала спонсором «Арден» в Формуле-2
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BWT стала спонсором «Арден» в Формуле-2 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Австрийская компания BWT, специализирующаяся на системах очистки воды, расширила своё присутствие в автоспорте, став титульным партнёром гоночной команды «Арден» в молодёжной моносерии «Формула-2» в сезоне 2018 года.
Официально гоночный коллектив теперь называется BWT Arden, а болиды окрашены в фирменные розовые цвета спонсора. Напомним, BWT уже спонсирует «Форс Индия» в Формуле-1, а также две машины «Мерседеса» в кузовной серии DTM и помимо того присутствует во множестве национальных гоночных серий Германии.
Посмотреть на новые болиды «Арден» можно в официальном «твиттере» Формулы-2.
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