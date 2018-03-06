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Татьяна Кальдерон стала тест-пилотом «Заубера»
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Татьяна Кальдерон стала тест-пилотом «Заубера» 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Гонщица GP3 Татьяна Кальдерон, которая в 2017 году стала пилотом «Заубера» по развитию и работала на симуляторе и сотрудничала с инженерами команды, в сезоне-2018 пошла на повышение и назначена официальным тест-пилотом швейцарского коллектива.
Подтверждено, что в текущем сезона колумбийская пилотесса продолжит выступать в молодёжной моносерии GP3, будет работать на симуляторе «Заубера» и взаимодействовать с командой во время Гран-при, а также в штаб-квартире «Заубера» в Хинвиле (Швейцария), сообщает команда.
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