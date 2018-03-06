Падди Лоу: «У Сироткина был медленный старт из-за проблем с аэродинамикой»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказала о трудностях, с которыми столкнулся пилот команды Сергей Сироткин во время тестов в Барселоне 6 марта. По итогам первого дня второй тестовой сессии российский дебютант «Формулы-1» показал девятый результат.

— У Сергея был немного медленный старт из-за проблем с аэродинамикой, — цитирует пресс-служба «Уильямса» Лоу. — Из-за этого мы потеряли час на исправление деталей. Он провел неплохие круги, но с теплом на этой неделе пришла ветренная погода, из-за чего возникли проблемы с балансом, которые не удалось решить утром.