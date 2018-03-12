Перед Гран-при Австралии Формулы-1: «Ред Булл» опережает «Феррари»?

Кто станет главной проблемой «Мерседеса» и что не так с «Уильямсом»?

До Гран-при Австралии остаётся менее двух недель: позади тысячи кругов предсезонных тестов и напряжённая работа над шасси. О расстановке сил судить пока рано, однако заезды в Барселоне стали первой проверкой «домашнего задания» командам. И одни явно справились с ним лучше, чем другие. «Чемпионат» собрал самые интересные мнения зарубежных специалистов об итогах тестов и расстановке сил перед стартом сезона.

«„Мерседес“ непробиваем»

С лучшим временем круга тесты в Барселоне завершила «Феррари» , но «Мерседес» и «Ред Булл» тоже смотрелись очень неплохо, хотя и отказались от попыток на мягких шинах в последние дни. Три топ-команды сохранили своё преимущество относительно пелотона — середняки отстают где-то на секунду с круга. Но изменилась ли расстановка сил внутри первой тройки? Эксперты считают, что да. «Тот факт, что в „Мерседесе“ даже не пытались проводить квалификационные серии с малой загрузкой топлива, говорит сам за себя, — пишет Sky Sports. — Хотя „Феррари“ завершила тесты лидером, в паддоке считают, что „Скудерия“ зимой немного откатилась назад. Для „Ред Булл“ зимние тесты сложились гораздо лучше, чем год назад: в команде царит сдержанный оптимизм по поводу того, что именно австрийцы станут ближайшим соперником „Мерседеса“».

«„Мерседес“ быстр и непробиваем. Коста сказал, что новая машина не дива и может стать принцессой. А ведь мы ещё даже не видели её на «гиперсофте», — отмечает эксперт Уилл Бакстон. — Для «Ред Булл» это лучший дебют машины за три года. Машина великолепна при быстрой смене направления, хотя силовая установка может сдержать потенциал в квалификации, даже при старте со второго ряда может составить конкуренцию «Мерседесу»». https

«„Феррари“ показала хорошее время, но удлинённая база вместе с изменившимся расположением корпуса могут спровоцировать проблемы с аэродинамикой, — добавляет журналист. — Всё ещё неясно, каков гоночный темп машины. Лишь немногие думают, что «Феррари» на одном уровне с «Мерседесом» и «Ред Булл»». «„Ред Булл“, возможно, по-прежнему не хватает лошадиных сил, но вне всяких сомнений у них сильное шасси. Машина отлично держится на «медиуме» и быстра в поворотах: «Ред Булл» ближе к «Мерседесу», чем «Феррари», — заявляет колумнист The Guardian Жиль Ричардс. — За пределами первой тройки наибольшего прогресса зимой добился „Рено“ : они будут бороться за четвёртое место. Преподнёс сюрприз «Хаас»: их машина быстра и на одном круге, и на длинных отрезках. На фоне того, что «Уильямсу» ещё предстоит реализовать потенциал машины, а «Форс Индия» даже не тестировала окончательную версию своего болида, именно «Хаас» может стать «тёмной лошадкой» середины пелотона». «Все данные говорят о том, что у „Мерседеса“ есть преимущество как на одном быстром круге, так и на длинных сериях. Вопрос в том, насколько это преимущество велико, — соглашается с коллегами обозреватель ESPN Лоуренс Эдмондсон. — „Феррари“ и „Ред Булл“ гораздо ближе друг к другу, и данные GPS говорят о том, что австрийцы могут выйти вперёд, если „Рено“ прибавит в мощности. Впрочем, расстановка сил ещё может измениться, да и трассы первых этапов очень разные. У каждой из топ-команд есть свои сильные стороны и свои слабости».

Шанс «Ред Булл» и «Феррари»

В то же время не всё в «Мерседесе» так уж безоблачно: Валттери Боттас отмечал, что на мягких шинах возникли проблемы, и в Италии надеются, что это даст соперникам «Серебряных стрел» шанс. «Есть вероятность, что „Мерседес“ начнёт сезон не с той ноги, — считает автор La Gazzetta dello Sport Луиджи Перна. — В теории противопоставить что-либо новой машине немцев нельзя, но у шасси есть слабое место: оно плохо работает с резиной, особенно мягкой. Причина заключается в огромной аэродинамической загрузке машины. В принципе, для автомобиля Формулы-1 это хорошо, но в случае „Мерседеса“ резина начинает перегреваться и изнашиваться быстрее».

«В квалификации, учитывая «волшебную кнопку», проблем быть не должно, но они могут проявиться на длинных отрезках, — продолжает Перна. — В Мельбурне будут доступны «софт», «суперсофт» и «ультрасофт», и если «Серебряные стрелы» смогут решить свои проблемы, то будут недосягаемы. В противном случае у «Феррари» и «Ред Булл» появится отличный шанс на победу. У «Мерседеса» огромное преимущество перед остальными на жёстких шинах, но на мягкой резине оно исчезает. Однако время также работает и против «Феррари», которой необходимо добиться идеальных настроек SF17H, чего на тестах сделать не удалось». «За первый ряд будут бороться „Мерседес“ и „Феррари“, и будет чудом, если Себ отправит Боттаса на вторую линию старта. Но в эту борьбу может включиться и „Ред Булл“ — если двигатель прибавит в мощности, — пишет в своём блоге итальянский эксперт и инсайдер Лео Туррини. — Четвёртый ряд будут делить „Хаас“ и „Рено“. „Уильямс“ пока представляет собой загадку, хотя машина вроде выглядит достойно. За ними — превосходный „Торо Россо“ с нормальным в кои-то веки двигателем „Хонда“. Дальнейшая расстановка: „Форс Индия“, „Заубер“ и „Макларен“. К слову, по поводу последних: кажется, они забыли, как делать машины Формулы-1. Надеюсь, я не прав».

«Кого «Макларен» будет обвинять?»

Именно «Макларен» по ходу тестов привлёк к себе наибольшее внимание — не скоростью, а частыми поломками. Пока ситуация не выглядит столь катастрофичной, как в годы работы с «Хондой», однако проблемы очевидны. «„Макларен“ отмечает, что у машины нет фундаментальных проблем. На этапе разработки машины инженеры избрали агрессивный подход с тем, чтобы сделать болид быстрым, а затем работать над надёжностью, а не наоборот. До Гран-при Австралии всё меньше времени, но «Макларен» определённо приедет в Мельбурн с меньшим количеством проблем, чем в последние годы», — считает Sky Sports, и это самое оптимистичное мнение о команде из Уокинга. «Тесты „Макларена“ — это полный кошмар, — написал в своём твиттере Бакстон. — Неважно, были ли проблемы мелкими или команда скрывает истинный масштаб бедствия, время упущено. А когда машина ехала, на пит-стопах был бардак. Быстрые круги на „гиперсофте“ никого не одурачат. На вопросы Булье отвечал коротко и отрывисто — он волнуется».

«„Макларен“ начал тесты с чудовищного провала, который был бы объясним для дебютанта серии IndyCar, но не легенды Формулы-1: после шести кругов Алонсо вылетел в гравий из-за отлетевшего колеса. И по ходу всех тестов команду преследовали глупые ошибки. Например, в один из дней механики уронили машину с домкратов во время пит-стопа, в другой — полминуты не могли нормально установить шины, — пишет обозреватель портала The Drive Джерри Перес. — Несмотря на то, что команде за восемь дней пришлось несколько раз менять двигатель, Эрик Булье заявляет, что это «мелкие проблемы». Теперь хочется спросить: когда «Хонды» нет, кого «Макларен» будет обвинять в глупых ошибках и постоянных поломках?».

«Хаас» и подиумы

Одним из приятных сюрпризов тестов стал «Хаас», последние два дня тестов завершивший среди лидеров. Эксперты полагают, что это только начало. «„Хаас“ — сюрприз тестов. Пилоты других команд говорят, что их машина очень, очень хороша, — отмечает успех американцев Уилл Бакстон. — С поправкой на шины «Хаас» всего полсекунды уступает «Феррари». Если это правда, то «Хаас» включится в погоню за четвёртым местом Кубка конструкторов и будет бороться за подиумы».

«Как и «Мерседес», «Хаас» не выезжал на самом мягком составе резины, а потому серии на «ультрасофте» и «суперсофте» были фактически квалификационными попытками, — пишет Sky Sports. — Руководитель команды Гюнтер Штайнер объясняет высокую скорость тем, что инженерам удалось эффективно поработать с резиной. Теперь вопрос в том, сможет ли «Хаас» и дальше также здорово управляться с шинами. В прошлом году «Хаас» стоял на шестом месте стартовой решётки — в этот раз команда тоже наверняка будет бороться в первой десятке». В то же время очень благоприятное впечатление произвёл «Рено»: «Машина выглядела очень стабильной и по большей части тестов надёжной. Болид ждут некоторые обновления, включая опробованное в Барселоне переднее антикрыло. Большой шаг вперёд с точки зрения аэродинамики, но силовая установка по-прежнему сравнительно слабая», — передаёт Бакстон. «За две недели на счету „Рено“ огромное количество кругов, множество новых аэродинамических элементов и впечатляющая надёжность — за исключением проблем с трансмиссией в финальный день, — добавляет Sky Sports. — В целом, тесты прошли без осложнений, и к первой гонке сезона „Рено“ подходит в очень хорошей форме».

Эксперты также видят большой потенциал в новой машине «Торо Россо»: «Хонда» работала без сбоев, а по общему километражу команда уступает лишь «Мерседесу» и «Феррари». «Как многие предсказывали, „Хонда“ добилась прогресса, а „Торо Россо“ де-факто стал заводской командой. Если добавить сюда машину Джеймса Ки , „Торо Россо“ может стать одним из лидеров середины пелотона», — отмечает Бакстон.

«„Уильямс“ выглядит ужасно»

В то же время самым большим разочарованием экспертов стал «Уильямс» — журналисты отмечают, что машина из Гроува ведёт себя далеко не так, как хотелось бы пилотам. «„Уильямс“ несколько беспокоит. Как бы ни впечатлял Роберт Кубица , факт в том, что в каждый из четырёх дней вторых тестов на последней строчке протоколов был пилот «Уильямса», — пишет Sky Sports. — Пока польский резервист отмечал, что чувствует себя за рулём уверенно, боевым пилотам не хватало стабильности. Лучшее время команды показал Сергей Сироткин на «софте», в то время как Лэнсу Строллу не удавалось прогреть даже более мягкую резину, из-за чего машина вела себя нервно».

«„Уильямс“ на трассе выглядит ужасно — тяжёлый, ленивый и неотзывчивый. Не может заставить шины работать. Гонщики кажутся подавленными. Сезон будет очень трудным. Хотя Кубица может стать глотком свежего воздуха — его опыт станет ключевым», — считает Уилл Бакстон. Не впечатлила Бакстона и «Форс Индия», которая к Австралии готовит большой пакет обновлений: «Машина „Форс Индия“ (или как бы она ни называлась в будущем) смотрится уверенно, но не впечатляет. Гонщики тоже не то чтобы счастливы. По большому счёту это обновлённая машина прошлого года, оба гонщика надеются, что к Австралии появится действительно новый болид».

«„Гало“ почти незаметен»

В заключение отметим Жиля Ричардса, который в материале для The Guardian высказался по поводу защиты кокпита, введённой в Формуле-1 с этого года. По его словам, всё не так плохо, как могло бы быть. «„Гало“ — совершенно не эстетичное решение, но и катастрофы, которую многие предсказывали, не произошло, — пишет обозреватель. — После восьми дней тестов ни гонщики, ни обозреватели в пресс-центре уже не упоминали об этом устройстве. Пилоты также отметили, что быстро адаптировались к кокпиту с «гало», хотя ряд проблем остаётся: узнать гонщика за рулём стало ещё труднее, так же как вылезать из машины. В тех случаях, где «гало» выкрашен в цвет корпуса — как на «Форс Индия», например, — защита кокпита почти незаметна».