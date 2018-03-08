Феттель стал лучшим в предпоследний день предсезонных тестов «Формулы-1»

Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в седьмой день предсезонных тестов «Формулы-1», которые проходят в Барселоне.

Четырёхкратный чемпион мира в общей сложности проехал по трассе «Барселона-Каталунья» 186 кругов, в одной из попыток установив новый неофициальный рекорд — 1 минута 17,182 секунды.

Второй результат показал пилот «Хаас» Кевин Магнуссен. Третьим стал гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли.

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин не садился за руль. Его напарник Лэнс Стролл показал 13-й результат, а тест-пилот Роберт Кубица — 10-й.

Ранее сообщалось, что известный голливудский композитор напишет новую главную тему для «Формулы-1».