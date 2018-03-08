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«Макларен» представил рекламу нового суперкара с Сенной
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«Макларен» представил рекламу нового суперкара с Сенной 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Британский автопроизводитель спорткаров «Макларен» представил рекламный ролик новой модели McLaren Senna с участием бразильского пилота Формулы-1 Айртона Сенны. В рекламном клипе компания использовала архивные кадры с гонок Формулы-1, получив на это разрешение руководства Формулы-1 и семьи гонщика.
Напомним, последней моделью McLaren стал 800-сильный суперкар Senna, а в начале марта в Женеве была представлена трековая версия этой модели — 825-сильный суперкар Senna GTR.
Посмотреть видеоролик можно на официальном канале «Макларена» на YouTube.
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 Ещё 4 источника 
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