«Пирелли» определилась с шинами на этапы в Испании и Канаде

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Испании и Гран-при Канады.

В Барселоне командам будут доступны покрышки «медиум» и «софт», а в квалификации можно будет использовать также и резину «суперсофт».

На гонку в Монреале «Пирелли» привезёт также три компаунда — для гонки будут покрышки «суперсофт» и резина «ультрасофт», тогда как в борьбе за стартовые позиции гоночным коллективам будут доступны шины «гиперсофт».