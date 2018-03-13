Валттери Боттас: «У „Мерседеса“ нет преимущества в секунду над конкурентами»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что у его команды не будет такого большого преимущества над конкурентами, как в прошлом году. По словам финна, нужно еще совершенствовать работу с машиной.

— У нас точно нет преимущества в секунду над конкурентами, — цитирует F1i Боттаса. — Необходимо поработать на этой неделе, прежде чем отправиться на первую гонку в Мельбурн. Интересно посмотреть на расклад сил в начале сезона. Машина на тестах хорошо себя показала на средних и жестких шинах, но есть проблемы с мягкими составами. Надеюсь, что в Мельбурне этого не будет.