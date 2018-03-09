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Райкконен — лучший в заключительный день тестов в Барселоне, Сироткин — 10-й
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Райкконен — лучший в заключительный день тестов в Барселоне, Сироткин — 10-й 

Чемпионат.com 9 марта 2018
Фото: autosport.com.ru
Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в заключительный день предсезонных тестов в Барселоне. Второй результат у Фернандо Алонсо на «Макларене», третье время у гонщика «Рено» Карлоса Сайнса.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил день с десятым временем. В активе россиянина 105 кругов. Его партнёр по команде Лэнс Стролл стал двенадцатым.
Формула-1. Тесты. Барселона
1. Кими Райкконен («Феррари») — 1.17,221 (157 кругов) 2. Фернандо Алонсо («Макларен») +0,563 (93) 3. Карлос Сайнс («Рено») +0,871 (45) 4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,106 (90) 5. Ромен Грожан («Хаас») +1,191 (180) 6. Валттери Боттас («Мерседес») +1,604 (102) 7. Брендон Хартли («Торо Россо») +1,728 (156) 8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,746 (163) 9. Шарль Леклер («Заубер») +1,897 (75) 10. Сергей Сироткин («Уильямс») +1,968 (105) 11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,243 (97) 12. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,733 (27).
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